Белорусские гребцы вернулись на родину с чемпионата мира-2015 с 10 медалями

Новости Беларуси. Если вдруг вы не любите футбол, то эти выходные точно провели, следя за событиями в Милане. Там проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где белорусам практически не было равных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

10 медалей собрали в копилку гребцы: 5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые. Также в активе наших ребят 12 олимпийских лицензий на игры Рио.

Взрослая команда пока будет отдыхать, а на ближайший домашний Кубок отправится молодежь. Но не успели чемпионы ступить на родную землю и насладиться домашним воздухом, как им предстоит уехать на очередные сборы. Ведь когда до Олимпиады остается меньше года, нельзя упускать ни минуты.

Валерий Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле:

Сезон сложился на хорошую четверку. Это этапы Кубка мира, I Европейские игры, чемпионат мира. Все, что касается национальной команды. Довольны. Я думаю, четверка – хорошая оценка. Потому что надо еще больше золотых медалей, особенно «рубить» их в олимпийской программе.

Маргарита Махнева, двукратная чемпионка мира по гребле:

Что ни старт, то, можно сказать, «золото». К сожалению, только у нас в этом сезоне не получалась «двойка» на 500 метров. Во всем остальном, вроде бы, все хорошо. Не знаю, будем работать, есть над чем работать. Это самое главное.

Марина Литвинчук, трехкратная чемпионка мира по гребле:

Старание и работа, которые мы делаем, не проходят, видно, стороной. Поэтому за проделанный труд такая, наверное, и расплата. Когда нам еще передали поздравления от президента нашей страны, нам стало двойне гордость за страну, за то, что смотрят греблю, наблюдают и знают, как нам тяжело это дается.