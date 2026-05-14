На первенстве Европы по борьбе до 17 лет белоруски завоевали две награды

На первенстве Европы по борьбе среди юношей и девушек до 17 лет представители Беларуси завоевали две награды. Турнир принимает болгарский Самоков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 65 килограммов наша Полина Брагинец в схватке за золото сражалась с Эммой Акар из Швеции. Белоруска проявила бойцовский характер. За 15 секунд до окончания поединка она проигрывала со счетом 1:3, но ударно провела концовку и одержала победу по последнему результативному действию.

Полина Брагинец – двукратная чемпионка Европы. В весе до 57 килограммов бронзовую медаль оспаривали наша Маргарита Данилевич и итальянка Сара Серведио. Отечественная спортсменка выиграла со счетом 8:1 и стала бронзовым призером турнира.

В весе до 43 килограммов в схватке за третье место наша Анастасия Лазарчик потерпела поражение от немки со счетом 2:13. В малом финале в категории до 49 килограммов белоруска Анастасия Белуга боролась с македонкой Микаэлой Бакач и также проиграла – 2:4.