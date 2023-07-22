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Белорусские дефлимпийцы примут участие в 13 видах спорта на международных соревнованиях

22 июля 2023 13:53
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Новости Беларуси. За новыми победами! В Минске состоялись торжественные проводы спортсменов дефлимпийцев на международные старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летние игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Уфе с 23 июля по 2 августа.

Белорусские дефлимпийцы примут участие в 13 видах спорта на международных соревнованиях-1

Белорусская делегация отправляется на спортивный форум внушительным составом с большими надеждами и боевым настроем. Всего в главном турнире года примут участие 153 наших атлета-дефлимпийца. Они будут бороться за награды в 13 видах спорта.

Белорусские дефлимпийцы примут участие в 13 видах спорта на международных соревнованиях-4

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
От всей души мы им желаем успехов, мы очень гордимся ими. И я уже могу, наверное, сегодня сказать, что они все победители, потому что для простых граждан нашей страны они сегодня демонстрируют, как они, преодолевая свою такую непростую судьбу, нашли дело всей своей жизни, ставят себе цели, идут к ним и добиваются результатов.

Соревнования «Мы вместе. Спорт» обещают стать масштабными и увлекательными. Планируется, что в Уфу приедут дефлимпийцы из 32 стран. В программе состязаний будет представлен 21 вид спорта.

# Спортивные соревнования # Марина Артеменко # Фотофакт

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