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Белорусские борцы вернулись на Родину

16 февраля 2024 12:39
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Этой ночью из Румынии на Родину вернулись бронзовые призеры греко-римского стиля Кирилл Маскевич и Абубакар Хаслаханов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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В аэропорту их тепло встречали родные и близкие, а спортсмены с радостью поделились своими эмоциями о выступлениях с нашим телеканалом.

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Кирилл Маскевич, бронзовый призер чемпионата Европы (греко-римская борьба):
Очень важная медаль для меня. Прошлый год был достаточно неудачный, чемпионат мира подкосил. И сейчас важный год, олимпийский, это медаль дает дополнительную мотивацию, надежду, веру в себя, что все в этом году будет хорошо.

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Абубакар Хаслаханов, бронзовый призер чемпионата Европы (греко-римская борьба):
Медаль не золотая, не так, к которой стремился, но я думаю, что я получил урок с этих соревнований. Сделаю выводы с тренером, буду работать дальше и готовиться чуть-чуть по-другому.

# Борьба # Кирилл Маскевич # Абубакар Хаслаханов

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