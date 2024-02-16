Белорусские борцы вернулись на Родину

Этой ночью из Румынии на Родину вернулись бронзовые призеры греко-римского стиля Кирилл Маскевич и Абубакар Хаслаханов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В аэропорту их тепло встречали родные и близкие, а спортсмены с радостью поделились своими эмоциями о выступлениях с нашим телеканалом.

Кирилл Маскевич, бронзовый призер чемпионата Европы (греко-римская борьба):

Очень важная медаль для меня. Прошлый год был достаточно неудачный, чемпионат мира подкосил. И сейчас важный год, олимпийский, это медаль дает дополнительную мотивацию, надежду, веру в себя, что все в этом году будет хорошо.