Белорусские борцы стали обладателями семи наград чемпионата Европы

Наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. В заключительный день стартов за бронзу в весе до 125 килограммов боролся наш Денис Хроменков. К сожалению, он уступил болгарину Алену Хубулову и остался без медали. Также в бронзовой схватке белорус Александр Гуштын проиграл Ибрагиму Чифтчи из Турции. Всего на чемпионате Европы предcтавители Беларуси завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Медали высшей пробы на счету Ванессы Колодинской и Ирины Курочкиной.