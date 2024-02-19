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Белорусские борцы стали обладателями семи наград чемпионата Европы

19 февраля 2024 13:08
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Белорусские борцы по итогам выступления на чемпионате Европы в Бухаресте стали обладателями семи наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы стали обладателями семи наград чемпионата Европы-1

Наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. В заключительный день стартов за бронзу в весе до 125 килограммов боролся наш Денис Хроменков. К сожалению, он уступил болгарину Алену Хубулову и остался без медали. Также в бронзовой схватке белорус Александр Гуштын проиграл Ибрагиму Чифтчи из Турции. Всего на чемпионате Европы предcтавители Беларуси завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Медали высшей пробы на счету Ванессы Колодинской и Ирины Курочкиной.

# Борьба # Денис Хроменков # Ванесса Колодинская # Ирина Курочкина # Александр Гуштын

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