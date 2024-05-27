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Белорусские борцы стали обладателями 8 медалей молодёжного чемпионата Европы

27 мая 2024 10:47
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В Баку завершился молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы стали обладателями 8 медалей молодёжного чемпионата Европы-1

В заключительный день в поединке за бронзу в категории до 61 килограмма белорусский представитель вольного стиля Егор Рудавский уступил со счетом 12:13 азербайджанцу Нураддину Новрузову, а в весе до 86 килограммов наш Илья Хамцов потерпел поражение (4:6) от турка Эмре Чифти. Всего на континентальном первенстве отечественные борцы стали обладателями восьми медалей. В их активе три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

# Борьба

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