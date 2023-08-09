Белорусские борцы принесли награды в медальную копилку II Игр стран СНГ

За награды по вольной борьбе II Игр стран СНГ в Солигорске сошлись 86 спортсменов из 12 стран. В медальных баталиях активное участие принимают и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И у нас уже есть россыпь наград. Серебро у Ислама Гусейнова и Владислава Козлова. Гусейнов в решающей схватке практически в равной борьбе все-таки уступил Ибрагиму Ибрагимову из России – 3:4. Козлов уступил золото на последних секундах поединка. Бронзовые награды в своих весовых категориях завоевали Даниил Амельянчик, Никита Дмитриев, Илья Хамцов, Дмитрий Шамело, Ярослав Иодковский.