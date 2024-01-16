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Белорусские боксёры разыграют 25 комплектов наград на чемпионате Беларуси

16 января 2024 19:55
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Новости Беларуси. 25 комплектов наград разыграют белорусские боксеры на чемпионате Беларуси, который стартовал во вторник в спорткомплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские боксёры разыграют 25 комплектов наград на чемпионате Беларуси-1

В стартовых протоколах – 110 участников. В первый соревновательный день состоялось 7 квалификационных встреч, финалы пройдут в субботу. Отметим, чемпионат Беларуси – первый турнир в этом году и является отбором к чемпионату Европы. В олимпийский год вектор подготовки направлен к главным играм четырехлетия, и хотя у белорусских боксеров пока нет ни одной лицензии в Париж, тем не менее три спортсмена готовятся к отборочным турнирам. Самое главное – получить нейтральный статус.

Белорусские боксёры разыграют 25 комплектов наград на чемпионате Беларуси-4

Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
С допуском пока еще непонятно, потому что мы подали документы на спортсменов, которые должны были участвовать в этом турнире, но не всех одобрили. А тех, кого одобрили, опять же, у них есть свои условия в МОКе. Они должны в течение месяца дать нам ответ, можем ли мы участвовать в этом турнире или нет.

Чемпионат Беларуси завершится в субботу. По итогам турнира тренерский штаб определится с выездным составом на континентальный форум.

# Спортивные соревнования # Магомед Арипгаджиев # Новости Минска и Минской области

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