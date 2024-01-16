Белорусские боксёры разыграют 25 комплектов наград на чемпионате Беларуси

В стартовых протоколах – 110 участников. В первый соревновательный день состоялось 7 квалификационных встреч, финалы пройдут в субботу. Отметим, чемпионат Беларуси – первый турнир в этом году и является отбором к чемпионату Европы. В олимпийский год вектор подготовки направлен к главным играм четырехлетия, и хотя у белорусских боксеров пока нет ни одной лицензии в Париж, тем не менее три спортсмена готовятся к отборочным турнирам. Самое главное – получить нейтральный статус.

Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

С допуском пока еще непонятно, потому что мы подали документы на спортсменов, которые должны были участвовать в этом турнире, но не всех одобрили. А тех, кого одобрили, опять же, у них есть свои условия в МОКе. Они должны в течение месяца дать нам ответ, можем ли мы участвовать в этом турнире или нет.

Чемпионат Беларуси завершится в субботу. По итогам турнира тренерский штаб определится с выездным составом на континентальный форум.