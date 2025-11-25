Белорусские боксёры готовятся к международному турниру памяти Ливенцева

Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева пройдет в столичном Дворце спорта уже на следующей неделе. За награды поспорят представители девяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжит Юлия Силипицкая.
Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева пройдет в столичном Дворце спорта уже на следующей неделе. За награды поспорят представители девяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжит Юлия Силипицкая.
Виктора Ливенцева и его турнир знает каждый, кто занимается боксом, на этом старте выросли поколения. Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды, в свое спортивное время дважды побеждал на этих соревнованиях и трижды был в призах.
Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Изначально, я помню, он назывался – на призы Дворца спорта. Первые мои соревнования были – это 2007 год. Я тогда отобрался на чемпионат мира в Чикаго, и моя карьера тогда пошла вверх. В наше время очень много стран приезжало на этот турнир. Было около 15 стран.
На предстоящем старте будет разыгран 21 комплект наград, на которые замахнулись боксеры из девяти стран. Белорусы заявили 60 спортсменов, 20 из них девушки.
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