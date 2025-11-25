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Белорусские боксёры готовятся к международному турниру памяти Ливенцева

25 ноября 2025 18:00
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Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева пройдет в столичном Дворце спорта уже на следующей неделе. За награды поспорят представители девяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжит Юлия Силипицкая. 

Белорусские боксёры готовятся к международному турниру памяти Ливенцева-2

Виктора Ливенцева и его турнир знает каждый, кто занимается боксом, на этом старте выросли поколения. Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды, в свое спортивное время дважды побеждал на этих соревнованиях и трижды был в призах.

Белорусские боксёры готовятся к международному турниру памяти Ливенцева-4

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Изначально, я помню, он назывался на призы Дворца спорта. Первые мои соревнования были это 2007 год. Я тогда отобрался на чемпионат мира в Чикаго, и моя карьера тогда пошла вверх. В наше время очень много стран приезжало на этот турнир. Было около 15 стран. 

Белорусские боксёры готовятся к международному турниру памяти Ливенцева-6

На предстоящем старте будет разыгран 21 комплект наград, на которые замахнулись боксеры из девяти стран. Белорусы заявили 60 спортсменов, 20 из них девушки.

Далее смотрите в видео.

# Спортивные соревнования

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