Белорусские боксёры готовятся к международному турниру памяти Ливенцева

Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева пройдет в столичном Дворце спорта уже на следующей неделе. За награды поспорят представители девяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Продолжит Юлия Силипицкая.

Виктора Ливенцева и его турнир знает каждый, кто занимается боксом, на этом старте выросли поколения. Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды, в свое спортивное время дважды побеждал на этих соревнованиях и трижды был в призах.

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:

Изначально, я помню, он назывался – на призы Дворца спорта. Первые мои соревнования были – это 2007 год. Я тогда отобрался на чемпионат мира в Чикаго, и моя карьера тогда пошла вверх. В наше время очень много стран приезжало на этот турнир. Было около 15 стран.