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Белорусские биатлонисты остались без наград первого этапа Кубка Содружества

22 ноября 2024 12:44
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Белорусские биатлонисты остались без наград первого снежного этапа Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мужчины и женщины выявляли лучших в спринте. 

Обладатель желтой майки Антон Смольский не впечатлил. Наш стреляющий лыжник по разу ошибся на лежке и стойке. К тому же оказался недостаточно быстрым ногами. В итоговой классификации он занял 11-е место. Лучшим стал Дмитрий Лазовский. У него 8-я позиция. Победил главный конкурент Смольского, россиянин Эдуард Латыпов. 

Открывали соревновательную программу девушки. Здесь самой быстрой из наших оказалась Динара Смольская. У спортсменки четвертое время дня.

# Биатлон # Антон Смольский # Динара Смольская # Эдуард Латыпов

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