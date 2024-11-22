Белорусские биатлонисты остались без наград первого этапа Кубка Содружества

Белорусские биатлонисты остались без наград первого снежного этапа Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мужчины и женщины выявляли лучших в спринте.

Обладатель желтой майки Антон Смольский не впечатлил. Наш стреляющий лыжник по разу ошибся на лежке и стойке. К тому же оказался недостаточно быстрым ногами. В итоговой классификации он занял 11-е место. Лучшим стал Дмитрий Лазовский. У него 8-я позиция. Победил главный конкурент Смольского, россиянин Эдуард Латыпов.

Открывали соревновательную программу девушки. Здесь самой быстрой из наших оказалась Динара Смольская. У спортсменки четвертое время дня.