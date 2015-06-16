Белорусская сборная завоевала 16 июня 7 медалей на Евроиграх в Баку, 4 из них — золотые

Новости Беларуси. Белорусская сборная 16 июня на Европейских играх в Баку стала богаче сразу на четыре золотые и три бронзовые медали. Таким образом, в нашей копилке уже 11 наград.

В медальном зачете Европейских игр Беларусь переместилась на 4-е место из полусотни стран.

15 июня дебютная высшая награда в Баку была завоёвана белорусами с помощью вёсел, а 16 июня — с помощью пневматической винтовки.

В умелых руках Виталия Бубновича это оружие превратилось в инструмент для добычи «золота». Интрига в стрельбе с дистанции 10 метров сохранялась до последнего — за право послушать родной гимн, стоя на высшей ступеньке подиума, с нашим земляком спорил итальянец Никколо Камприани. Парень, надо заметить, непростой — в списке его регалий звание чемпиона мира и олимпийского чемпиона Лондона. И всё же у Виталия Бубновича нервы оказались крепче — в сумме он выбил 206,6 очка, опередив главного конкурента на две сотых.

17 июня стрелковая арена Баку может снова обогатить медальную копилку Беларуси. Свой пневматический пистолет расчехлит Виктория Чайка.

В утренней сессии в призы удалось попасть лишь нашей байдарке-четвёрке на дистанции в тысячу метров. Квартет Павла Медведева, Олега Юрени, Виталия Белько и Романа Петрушенко пришел к финишу третьим. Причём для последней пары гребцов ощущать тяжесть бронзы на шее не в новинку — 15 июня аналогичный успех они праздновали в байдарке-двойке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Петрушенко, бронзовый призер Европейских игр в Баку:

Вторая медаль – довольно-таки неплохо. На сегодняшний этап подготовки. Хотели посмотреть на четверку, что она будет представлять в новом составе, кое что увидели, дома сделаем выводы и будем решать, кто пойдет на отбор на олимпиаду.

Олег Юреня, бронзовый призер Европейских игр в Баку:

То, что есть медаль на этих соревнованиях — для меня уже хорошо. Конечно, рад.

После обеда, когда азербайджанское солнце накалило атмосферу на гребном канале ещё больше, в его лучах засияли и золотые белорусские награды. Сперва Марина Литвинчук в паре с Маргаритой Махневой выиграла финальный заезд женских двоек на 200 метров, а через полчаса не оставила соперницам шансов и в индивидуальной борьбе. Речь про пятикилометровую дистанцию байдарок-одиночек.

Марина Литвинчук, двукратная чемпионка Европейских игр в Баку:

Мысли заполняют. И гордость за страну. Мы же старались, мы же приехали, чтобы поднимать нашу страну, завоевывать, чтобы она была только впереди.

Маргарита Махнева, чемпионка Европейских игр в Баку:

Нужно верить в себя. Никто тебе не даст такой толчок, если ты не будешь верить в себя. Вера в себя, помощь от родных, близких — тогда ты чувствуешь себя порхающим, что можно работать, работать и работать.

Заключительную золотую медаль дня у белорусов добыла Василиса Марзалюк в женской борьбе в категории 75 килограммов. Она боролась с россиянкой Екатериной Букиной, которая оказалась очень серьезным конкурентом. Разрыв в счете становится минимальным — всего очко. Благо, Василиса выстояла в концовке и сложила пятую золотую медаль в общекомандную копилку.

Еще две награды наши девчата выиграли в женской борьбе. «Бронзу» добыли Надежда Шушко в категории до 53-х килограммов и Мария Мамошук.