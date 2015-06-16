Видео: Золотую медаль на Европейских играх в Баку выиграли белорусские байдарочницы Марина Литвинчук и Маргарита Махнева

Новости Азербайджана. Третье золото Европейских игр и второе за день для белорусов. Чемпионками стали байдарочницы Марина Литвинчук и Маргарита Махнева, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Они стали лучшими в финальном заезде в классе женских байдарок-двоек на дистанции 200 м.

Победное время белорусок - 37,399 сек. Им удалось опередить ближайших соперниц на 0,300 сек. Вслед за белорусками финишировали сербки Николина и Оливера Молдован (37,699 сек.), которые взяли серебро, и экипаж из Украины в составе Марии Повх Анастасии Тодоровой (37,719 сек.).