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Видео: Золотую медаль на Европейских играх в Баку выиграли белорусские байдарочницы Марина Литвинчук и Маргарита Махнева

16 июня 2015 11:15
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Новости Азербайджана. Третье золото Европейских игр и второе за день для белорусов. Чемпионками стали байдарочницы Марина Литвинчук и Маргарита Махнева, сообщили в программе СТВ-Спорт. 

Они стали лучшими в финальном заезде в классе женских байдарок-двоек на дистанции 200 м.

Победное время белорусок - 37,399 сек. Им удалось опередить ближайших соперниц на 0,300 сек. Вслед за белорусками финишировали сербки Николина и Оливера Молдован (37,699 сек.), которые взяли серебро, и экипаж из Украины в составе Марии Повх Анастасии Тодоровой (37,719 сек.).

# Европейские игры

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