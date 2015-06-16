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Видео: Белоруская байдарочница Марина Литвинчук завоевала золото Европейских игр

16 июня 2015 12:28
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Новости Азербайджана. Четвертое золото Беларуси на Европейских игр. Марина Литвинчук завоевала второе золото за день, сообщили в программе СТВ-Спорт. 

Она стала лучшей в финальном заезде байдарок-одиночек на 5 км.

Белорусская спортсменка показала результат 22 мин 48,990 сек. Марина Литвинчук долгое время в одиночку лидировала в этом марафонском заезде, но на финишной прямой резко ускорилась британка Лэйни Бейчер, однако догнать белоруску она не сумела, финишировав второй с результатом 23 мин. 05,625 сек. Бронзу завоевала опытнейшая венгерская спортсменка Рената Кшай (23 мин. 05,851 сек.)  

# Европейские игры

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