Видео: Белоруская байдарочница Марина Литвинчук завоевала золото Европейских игр

Новости Азербайджана. Четвертое золото Беларуси на Европейских игр. Марина Литвинчук завоевала второе золото за день, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Она стала лучшей в финальном заезде байдарок-одиночек на 5 км.

Белорусская спортсменка показала результат 22 мин 48,990 сек. Марина Литвинчук долгое время в одиночку лидировала в этом марафонском заезде, но на финишной прямой резко ускорилась британка Лэйни Бейчер, однако догнать белоруску она не сумела, финишировав второй с результатом 23 мин. 05,625 сек. Бронзу завоевала опытнейшая венгерская спортсменка Рената Кшай (23 мин. 05,851 сек.)