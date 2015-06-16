Золото для Беларуси завоевал Виталий Бубнович в стрельбе из пневматической винтовки на Европейский играх в Баку

Новости Азербайджана. В копилке сборной Беларуси на Евроиграх второе золото. Чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки стал Виталий Бубнович. Судьбу первой ступени пьедестала решил последний — 20-й выстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото – не единственная медаль в утренней сессии. Бронзу завоевала наша мужская четверка байдарочников.

Во второй половине дня продолжатся заезды гребцов и у нас есть все шансы на награды.

А в эти минуты проходят соревнования борцов, где наши атлеты ранее уже показали медальный результат.