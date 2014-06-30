2:0. Франция обыграла Нигерию в матче 1/8 финала ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Франция-Нигерия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Сегодня на чемпионате мира - день противостояния Европы и Африки.

Франция поспорит с Нигерией, а Германия - с Алжиром за право выхода в четвертьфинал.

Начнём с французско-нигерийской битвы. Текстовый онлайн - вашему вниманию!

Состав сборной Франции: Льорис-Дебюши-Варан-Косьельни-Эвра-Кабай-Погба-Матюиди-Вальбуэна-Жиру-Бензема.

Состав сборной Нигерии: Эньема-Эмброуз-Омеруо-Йобо-Ошанива-Онази-Оби Микел-Одемвинги-Мозес-Муса-Эменике.

Рассудит европейцев и африканцев рефери из США - Марк Гейгер.

Старт игре на Национальном стадионе в Бразилиа дан!

В первые минуты нигерийцы играют с маститым оппонентом очень смело. Можно даже сказать, владеют инициативой.

Вообще темп игры невысокий, едва ли не пешком ходят команды. Оно и понятно: в Бразилиа сейчас очень жарко.

Дженни Онази получает повреждение, его уносят с поля на носилках. Непонятно, сможет ли он продолжить участие в матче.

Одемвинги навесил с левого фланга, исполняя стандарт, но толково замкнуть его подачу партнёр не смог.

Оливье Жиру, не глядя, ударил в сторону нигерийских ворот и отправил снаряд на трибуны.

Матюиди грубо завалил Одемвинги возле штрафной. Ещё один опасный стандарт будет у французских ворот.

Эменике сильно пробил, но точность оставляла желать много лучшего.

Эменике удачно замкнул подачу Мусы слева! Мяч оказался за линией французских ворот, но увы...судья разглядел офсайд.

Поль Погба замыкал пас Вальбуэна с правого фланга! очень плотным получился его удар! Но Эньеама перевёл мяч на угловой.

Раскочегарилась встреча, заметно вырос темп, команды обмениваются атаками. Это не может не радовать.

Очень равный матч. У французов, которые считались фаворитами, нет абсолютно никакого преимущества.

Опасные моменты, правда, команды пока что создают по большим праздникам.

Вальбуэна отдал пас под удар Дебюши, тот неплохо зарядил с 15 метров, но чуть мимо створа.

Вальбуэна вообще довольно активен на своём правом фланге. Постоянно оттуда игру обостряет.

Виктор Мозес мощно приложился от правого угла штрафной, но застать Уго Льориса врасплох не получилось! Он отражает удар.

Первая половина встречи подходит к концу! Боевая ничья - 0:0 по её итогам.

Второй тайм тут как тут! Смотрим!

Ошанива сидит на газоне, вокруг него суетятся врачи. Пострадал он в столкновении с французом.

Теперь уже у игрока европейской сборной проблемы. Рафаэль Варан столкнулся головой с Эменике и оказался в лёгком нокдауне.

Да что ж такое! Матюиди грязно сыграл против Онази, и справедливо был предупреждён.

Онази в итоге тоже оказался в окружении докторов. Какая-то эпидемия микротравм у нас в начале второго тайма.

Онази, увы, не сможет продолжить игру. Унесли его на носилках в подтрибунное помещение.

Вместо него на поле выходит Рубен Габриэл.

Эменике выстрелил выше рамки из-за границ штрафной площади.

Первая замена и у «трёхцветных». Гризман вступил в игру вместо так себя ничем и не проявившего сегодня Оливье Жиру.

Одемвинги!!! Мощно выстрелил он низом с 20 метров, и Уго Льорису пришлось несладко! Но французский кипер справился с вызовом.

Чемпионы мира 1998 года ничем сегодня в атаке не удивляют. Очень слаженно обороняются африканцы.

Бензема!! Какой момент!! Карим сыграл в стеночку с партнером, вышел на убойную позицию и в упор расстреливал Эньеаму!!

Эньеама задел мяч, но тот всё равно покатился в створ! Однако Мозес не дал снаряду пересечь линию и выбил его куда подальше.

Бензема постелил мяч издали - рядом со штангой.

Французы в последние минуты серьёзно обложили ворота сборной Нигерии! Видимо, вспомнили наконец про свой фаворитский статус.

Перекладина!! Кабай мощно приложился к мячу, целя в дальний угол от границы штрафной!!!

Бензема бьёт головой под перекладину после паса Вальбуэна со стандарта! Эньеама тащит!

ГОООООООЛ! ПОЛЬ ПОГБА!!! НАКОНЕЦ-ТО ФРАНЦИЯ ИЗВЛЕКАЕТ ПОЛЬЗУ ИЗ СВОИХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ МОМЕНТОВ!!

Эньеама ошибся на выходе, не сумев перехватить подачу с углового, мяч оказался у Поля Погба и тот не промахнулся с 5 метров!

Что ж, всё закономерно. Этот гол созревал уже минут десять.

В матче группового этапа против Аргентины нигерийцам сразу же удалось отыграться после первого пропущенного мяча.

Как знать, возможно, и сейчас получится быстрый ответ?

Гризман получил пас из глубины от Погба, ворвался на скорости в штрафную и расстрелял нигерийскую рамку! Эньеама тащит!

Уче Нвофор меняет Виктора Мозеса, немало потрудившегося сегодня на благо нигерийской атаки.

ГООООООЛ!!! ГРИЗМАН!!! 2:0, ФРАНЦИЯ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

А это, кстати, был не Гризман! Мяч отскочил в нигерийские ворота после рикошета от защитника Джозефа Йобо.

Французы разыграли угловой, Вальбуэна прострелил во вратарскую на Гризмана, но...Йобо всё сделал за него.

Сиссоко меняет Вальбуэна! Матьё заслужил продолжительные аплодисменты болельщиков за свои сегодняшние действия на поле.

Всё, звучит финальный свисток! Маститые французы додавили своих оппонентов буквально в последние 20 минут!

До этого матч был вполне равным.

Кто встанет на пути у трёхцветных в 1/4 финала? Получим ответ через несколько часов, когда сыграют Германия и Алжир!