Белорусская неделя на Олимпиаде-2014 в Сочи: три золотые медали и одна бронзовая

Новости Олимпиады. Неделя, действительно, войдет в историю спортивного движения Беларуси. Это самое удачное выступление нашей сборной на зимних Олимпиадах в суверенной истории. И эта неделя стала тем самым моментом, когда к трансляциям с Олимпиады прильнула вся страна. Даже те, кто, в общем-то, равнодушен к спортивным состязаниям. И победоносное «ура!», наверное, можно было услышать даже с улицы. И прозвучало оно уже 4 раза. Поэтому и разговоры все в основном о блистательных Даше, Надежде и Алле.

Говорят еще о мистике цифр. Золотые медали Домрачевой и Цупер были завоеваны под номерами 13. Казалось бы считающиеся несчастливыми. Может, и так, но перед нашими спортивными красавицами магия этого числа оказалась бессильна. Как и все остальные преграды и обстоятельства. С чего начинается победа страны и чем определить уровень ее развития? Не только объемом ВВП или экономическими показателями, но и наличием олимпийских чемпионов.

На территории Олимпийского парка растут пальмы, на термометре – плюс 16, географически – субтропики. Такой теплой зимней Олимпиады еще не было за всю историю соревнований. Спортивных достопримечательностей в Сочи – огромное количество. Главная – это, конечно, олимпийский факел. Сфотографироваться у стелы высотой с 17-этажный дом – обязательная программа каждого болельщика.

Эта площадь в Олимпийском парке сейчас, пожалуй, самый фотографируемый объект в мире. Для того, чтобы запечатлеть себя на фоне олимпийских колец или факела, выстраиваются целые очереди.

Количество болельщиков в Сочи сейчас в два раза превышает население самого города. Продано около миллиона билетов на соревнования. У каждого любителя спорта есть и уникальный артефакт – паспорт болельщика. Без него на трибуну не попадешь. Если потерял, тоже не все потеряно. Работает бюро олимпийских находок. На территории парка таких пунктов пять. Чаще всего теряются мобильные телефоны, документы и те самые паспорта болельщика. Находят их в основном волонтеры – их легко узнать по яркой одежде.

Денис приехал из Минска. Таких белорусских добровольцев здесь около 40 человек. Вероятно, часть из них будет работать и на предстоящем чемпионате мира по хоккею.

Денис Гончаренко, волонтер:

Будет интересно посмотреть со стороны на работу волонтеров в Минске и сравнить, как работают тут волонтеры и как будут работать в Минске, поскольку у меня уже будет какой-то опыт.

А вот по яркой атрибутике легко узнать заядлых болельщиков. Местные сувенирные лавки предлагают полный набор. Правда, «память» об Олимпиаде за последнее время подорожала в 4 раза.

Валентина Кулакова, продавец магазина сувениров:

Изначально мы магниты продавали по 50 рублей, сейчас они уже 200. Всех интересует олимпийская символика, хотя иностранцы любят наши матрешки, медведей, почему-то в нашем магазине спрашивают водку.

Настоящий символ олимпиады – поезд «Ласточка». Совмещенная авто- и железнодорожная магистраль между Адлером и Красной Поляной стала самым дорогим объектом игр.

Расстояние в 50 километров он преодолевает меньше, чем за час. За один рейс состав способен привести 2 тысячи человек. Каждые сутки – 4 сотни рейсов. Пока бесплатно, что радует болельщиков. Кстати, именно по дороге в горнолыжный комплекс «Лаура», где Домрачева готовилась к своему старту в гонке преследования, этот болельщик из Польши как будто предсказывает ее победу.

Болельщик из Польши:

У вас хорошие девочки, которые бегают биатлон. Домрачева – очень хорошая девочка. И команда биатлонная самая хорошая. Я думаю, что они могут получить золотую медаль.

Белорусских спортсменов знают все: от мала до велика. Маленький болельщик из России Федя Соседкин будет болеть и за соседей. Без труда перечисляет состав белорусской сборной по биатлону.

Федор Соседкин, болельщик:

Знаю из сборной Беларуси Домрачеву, Скардино, Дуборезову.

Вечер вторника. 9 место в спринте по хорошему разозлило Домрачеву. Дарья отправляется в бой со стартовым отставанием от лидера больше, чем в полминуты. Но уже первая стрельба, на которой белоруска показывает 100-процентную точность, позволяет ей вплотную приблизиться к возглавляющей гонку Анастасии Кузьминой.

Ко второй лежке оппонентки подошли одновременно. Но если Кузьмину в столь важный момент нервы подвели, то Домрачева, закрыв все мишени, отправляется на лыжню лидером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гроссмейстерская точность на стойке и привычно высокая скорость на лыжне – и к последнему огневому рубежу – больше 40 секунд запаса над ближайшими преследователями. В таких условиях даже промах в последнем выстреле не смог отнять победу у биатлонной примы.

На эту победу рассчитывали, в нее верили, на нее надеялись. Осторожно, чтобы не сглазить. Но после финиша эмоции просто захлестнули. Радости и ликованию не было предела. Не только болельщики на трибунах, но и вся Беларусь в этот триумфальный вечер, казалось, бежала вместе с Домрачевой.

Болельщики:

Мы рады первому месту. Это наша первая золотая медаль на этой Олимпиаде. Мы счастливы. Даша – молодец. Ждем от тебя еще побед.

Мы все ждали этой победы, и теперь она самая великая биатлонистка в мире.

Те, кто, затаив дыхание, следили за гонкой в Красной Поляне, уже через минуты после цветочной церемонии выбежали на улицу. Чтобы поздравить нашу золотую Дашу.

С безукоризненной, красивой, чистой (для этой победы подошло бы любое определение) Дарью Домрачеву поздравил Александр Лукашенко. И здесь не было места официальному – только эмоции, которые в тот вечер переполняли всех вокруг.

Золотыми для Дарьи Домрачевой наверняка станут и эти моменты. Своим триумфом она доказала всему миру, что белорусские спортсмены достойны самых высоких ступеней на пьедестале истории Олимпиады.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ты творишь историю. Макей, МИД могут уходить в отставку. Сегодня вся Россия, немцы, французы… Что поддерживали. После того, как шли, «зеленая» улица. Наших девчат там сажали в вагончики без очереди. Беларусь, Домрачева. Спасибо!

Во время чаепития, когда, казалось бы, уже можно отпустить волнение, Дарья снова и снова вспоминает свою победную гонку. Но не только триумфальный финиш, а и то напряжение, с которым ей далась такая долгожданная олимпийская медаль высшей пробы.

Дарья Домрачева:

Когда я спускалась со спуска, туман приходил на стрельбище. Я думала: Господи, хоть бы все отстрелялись уже!

Александр Лукашенко:

Вот это – первый золоченный знак Президента Национального Олимпийского комитета. № 1. Я рад тебе его вручить!

Дарья Домрачева:

Когда мне сообщили новость, что я удостоена чести нести флаг на открытии, я переживала по этому поводу. У меня мысль была: «Я не понесу флаг, лучше финиширую с белорусским флагом».

Александр Лукашенко:

Значит, понесешь на закрытии!

Я сегодня комментировал твою гонку. Особенно когда ты догнала эту Кузьмину. Она ей предлагает: «Иди вперед». Та руки опустила: «Нет, иди ты». И когда ты за ней пришла на рубеж, ты была второй. Молодец, отдохнула, посмотрела: эти далеко. Вышла, стрельнула, та махнула. Это был пик.

Вместе с поздравлениями звучали и пожелания будущих побед. Через несколько дней – очередной старт. А пока так называемый «биатлонный» домик на территории комплекса «Беларусь» в Красной Поляне – самый шумный и посещаемый.

Впрочем, тем вечером не до сна было, пожалуй, всей стране.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

Праздновали все. Мне позвонили из Минска, что петарды в воздух, люди с флагами ходили и праздновали. Поэтому действительно было ощущение большой эйфории в хорошем плане. Потому что работала большая команда. Не надо забывать и массажистов, и сервис-менов, которые великолепно подготовили.

Это все показывали, как праздновали. Единственное, что меня удивило. Ряд комментариев по случаю того, что президент принимал Дашу Домрачеву здесь, в Олимпийской деревне. Все, кто находится (главы государств, главы Правительств), считают для себя своим долгом и честью поздравить чемпионов Олимпийских игр. Кого нет – лично присылают поздравления. То есть это нормальная практика. И поэтому, мне кажется, пересуды на этот счет абсолютно неуместны. Если бы глава государства не поздравил, наверное, писали бы, что все поздравляют, а глава государства не поздравил. Поэтому мы посмотрели и я видел, что он поздравлял прежде всего как болельщик. То есть это были его эмоции. Точно так же, как и всех нас переполняли и перехлестывали.

А сейчас все сосредоточены на работе. И стараемся об этом не говорить.

У крыльца олимпийской чемпионки с утра собрались соседи и болельщики. Все – как одна большая семья. Вооружившись национальной атрибутикой, ждут олимпийскую чемпионку. Например, этих ребят новость о золотом финише Домрачевой застала в прибрежном кластере – смотрели соревнования по фигурному катанию. Пока возвращались в Красную Поляну, прямо в поезде «Ласточка» приготовили сувенир.

Болельщики:

Всю дорогу в поезде рисовали Дарье поздравительную надпись с пожеланиями дальнейших успехов. Но орать мы начали еще на стадионе.

Когда мы возвращались с Олимпийского парка, мы бежали, кричали, дудели и всем сигнализировали о том, что у нас первое белорусское «золото», нас все поддерживали.

Подиум Олимпиады. Ради таких мгновений тысячи спортсменов на планете упорно тренируются годами, но только единицы осуществляют мечту и становятся звездами мирового спорта. Такие мгновения – престиж и гордость всей страны, название которой звучит вместе с именем олимпийского чемпиона. Упорные тренировки, регулярные старты, полная мобилизация сил и эмоций. Дарья Домрачева настойчиво и стремительно двигалась к своей самой желанной цели.

Впервые белорусская биатлонистка – на высшей ступени олимпийского пьедестала. Над площадью победителей в Олимпийском парке поднимается белорусский флаг и звучит гимн.

Радуются за Домрачеву не только белорусские болельщики. Имя чемпионки и название страны-триумфатора в биатлоне звучит на каждом шагу. О Беларуси заговорили на самых разных языках

Болельщики:

От всей души поздравляем. Естественно, любая победа – это и наша победа. Какая разница, где Беларусь и Россия. Главное, что вы принимаете участие на Олимпиаде, вы выигрываете. Это очень здорово.

Мы следили за выступлением белорусок. Как раз были на трибунах, и это было просто потрясающе. Мы тоже болели и видели, как все люди поздравляли Домрачеву. Восхитительно. Мы искренне ее поздравляем.

Я вас поздравляю. Это просто потрясающе.

Желаем удачи. Вперед, Беларусь!

День 11 февраля, несомненно, запомнится, как первый золотой в истории белорусского олимпийского биатлона. Но это еще не все. В 1998 году именно в этот день Алексей Айдаров на Олимпийских играх в Нагано завоевал «бронзу». Первую медаль в этом виде спорта для Беларуси как суверенного государства. Спустя ровно год мужская сборная выиграла эстафету чемпионата мира. В 2001-м – серебряный успех планетарного форума. Популярное спортивное издание Беларуси предложило сделать 11 февраля официальным Днем биатлона.

Но окончательно поверить в магию цифр заставила пятница. Когда под 13-м номером на старт индивидуальной гонки вышла Дарья Домрачева. И снова трибуны – за Беларусь. Чуть позже Даша расскажет, насколько важна поддержка болельщиков на трассе. А пока за прохождением первого отрезка дистанции не отрываясь следили миллионы и у экранов телевизоров. В том числе коллеги по цеху из мужской сборной.

Это был триумф белорусского биатлона. Дарья Домрачева с первых метров дистанции – в числе лидеров. Единственный промах на втором огневом рубеже был компенсирован отличным ходом по дистанции. Перед последней стрельбой отрыв от основных конкуренток – больше минуты. Значит Даша в лидерах даже в случае промаха. Которого Домрачева не допустила. Это – «золото».

Никто не может сдержать эмоций. Даже массажист белорусский сборной Ли Руй. Хоть и родом из Китая, но радуется за Дашу как за свою.

На этом гонка далеко не закончилась. На трассе – самый стабильный стрелок мирового биатлона – Надежда Скардино. С середины декабря спортсменка промазала по мишени только один раз. Четыре рубежа «на ноль» и третья ступень пьедестала. Самое весомое достижение в карьере 28-летней биатлонистки.

Болельщики:

Поздравляем вас с победой. А Даша – она умницей всегда была и всегда будет ей.

Мы лучшие. Белорусы – чемпионы. Ура!

Молодцы, красавицы. Мы за них болели. Верили в Домрачеву.

Беларусь лучшая в биатлоне.

Мы поздравляем белорусов с золотой медалью и «бронзой». Это было потрясающе. Отыграть минуту у второго места – это просто великолепно.

Беларусь – чемпион! Белорусы, вперед!

Не успели болельщики, что называется, «отойти» от радости двойного успеха, как заставила трижды кричать «УРА!» фристайлистка Алла Цупер. Не секрет, что основные медальные надежды белорусы связывали с лыжными акробатами-мужчинами. Но от этого неожиданный, но более чем заслуженный золотой успех Цупер становится еще более ценным. Впервые в сезоне Алла решилась на прыжок с коэффициентом сложности выше 4 баллов. Чистое тройное сальто с тремя винтами заставило вздохнуть от восхищения весь стадион.

Этого уж точно не ожидал никто. По итогам дня в общем медальном зачете Беларусь обогнала хозяйку Олимпиады – Россию. И впервые в истории дважды за один вечер в столице Олимпиады звучит белорусский гимн.

Дашу и Надю первыми встречали и поздравляли с победой в штабе белорусской делегации. Все на самом высоком уровне для тех, кому удалось взять олимпийские вершины.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

Не успели вы приехать, президент уже телеграмму отправил. Поэтому я хотел бы ее зачитать. «Дорогие девчонки, от всей души поздравляю вас с замечательной победой. Ваш успех вызвал радость, ликование и подлинное воодушевление у миллионов болельщиков. Белорусский народ гордится вами!

Сердечное спасибо, девчата. Особая благодарность всему тренерскому коллективу. Впереди – новые старты. И мы верим в ваш успех. Нам так нужны ваши победы.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко».

Дарья Домрачева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Спасибо огромное этим всем болельщикам, всем российским болельщикам, которые были там. И спасибо всем белорусам, которые тоже размахивали по всей дистанции, с трибун белорусскими флагами. Замечательная атмосфера. Действительно, наверное, эти стены тоже нам помогли в какой-то мере.

Конечно же, мамочке, всем родным, всем близким, вообще, всей Беларуси, всем болельщикам, которые верили в нас. Пожалуйста, эта награда тоже для вас. Отмечайте, празднуйте. Спасибо вам.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону:

Когда я сегодня бежала, когда понимала, что это может случиться, я была очень счастлива. Когда я бежала, даже когда мне было плохо, я понимала, что я люблю то, чем я занимаюсь. Это очень важно в жизни!

Овациями встречали в Красной Поляне и новую олимпийскую чемпионку Аллу Цупер.

Для спортсменки Олимпиада в Сочи пятая по счету. На главных стартах четырехлетия фристайлистке до этого не везло. Пару лет назад Алла, что называется, повесила лыжи на гвоздь. Причина более чем уважительная – она стала мамой. Но тренеры уговорили Цупер вернуться. И, как показала сочинская Олимпиада, не зря.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

Алла, разреши от имени президента Национального Олимпийского комитета, главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко, первое, это вручить цветы. И, по его поручению, тебя поцеловать. И зачитать лично тебе телеграмму от имени президент Республики Беларусь.

«Дорогая Алла! От всего сердца поздравляю тебя с блестящей победой! Сегодня снова на Олимпе сильная духом женщина. Залог твоей победы – целеустремленность, воля, огромное трудолюбие и смелость. Своим ярким выступлением ты подарила настоящий праздник не только белорусским болельщикам, но и всем поклонникам этого зрелищного и экстремального вида спорта. Признанные фавориты остались далеко позади, и ты продемонстрировала всему миру мастерство высочайшего класса. Гордость переполняет наши сердца! Спасибо тебе, тренерам и всему коллективу национальной команды за радостные минуты триумфа. Счастья, здоровья и удачи! Александр Григорьевич Лукашенко».

По поручению президента, разреши вручить тебе знак президента Национального Олимпийского комитета. Чтобы он у тебя на долгую-долгую жизнь всегда озарял тебя и твою семью.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Спасибо большое. Спасибо большое за поздравления.

Я сегодня старалась не думать, что это моя пятая Олимпиада. Я выступала, как будто это была моя первая Олимпиада. Я была собрана, уверенна, потому что у меня довольно сложная программа была. С этой программой можно рассчитывать на пьедестал.

Впереди еще целая олимпийская неделя. Уже в понедельник за места на пьедестале снова поборются биатлонисты и фристайлисты. Кстати, обе белорусские олимпийские чемпионки Домрачева и Цупер на старт выходили под 13 номером. Такое же число будет и на майке у акробата Дащинского.