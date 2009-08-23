Белорусская команда выиграла бронзу и серебро

Призовые места достались белорускам в финале групповых упражнений на этапе Кубка мира BelSwissBank по художественной гимнастике, который проходит в минском Дворце спорта.

В упражнении с 5 обручами белорусская команда в составе Анастасии Иваньковой, Алеси Бабушкиной, Ксении Санкович, Алины Тумилович, Дины Гайтюкевич и Марины Гончаровой набрала третью сумму баллов – 26,600.

Победила же российская дружина – 27,550 балла, вторыми стали итальянки – 26,800.

В финале упражнений с 3 лентами и 2 скакалками белоруски стали вторыми – 27,450 балла. Золото здесь также досталось команде России – 27,600, бронзу завоевали итальянки – 26,400, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что в многоборье групповых упражнений по сумме двух упражнений (5

обручей + 2 скакалки и 3 ленты) белорусская дружина стала лучшей – 54,650 балла (27,200+27,450). Вторыми были итальянки – 52,650 (26,200+26,450), третьей стала российская дружина – 52,150 (25,950+26,200).