Белорусская команда военных лётчиков выступит на «Авиадартс-2016» в Рязани

Новости Беларуси. Белорусские военные лётчики отправились на соревнования «Авиадартс-2016». Зрелищные состязания пройдут в Рязани в рамках Международных армейских игр.

Участники будут соревноваться в воздушной навигации, технике пилотирования и боевом мастерстве. Первенство проводится вот уже на протяжении 3 лет. Наши авиаторы участвуют в нем с 2014. Именно тогда соревнования приобрели статус международных и, помимо российской и белорусской команды, в них приняли участие китайские пилоты. В этом году представлять нашу страну будут экипажи на вертолётах Ми-8 и самолётах Су-25, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Горовой, старший лётчик авиационного звена:

Будет выполнено два полёта. В первом полёте будет выполнено боевое применение, проверка воздушной навигации боевого применения. Во втором полёте будет проверка проведения воздушной разведки и пилотаж.

Денис Авдеев, лётчик-штурман вертолётного отряда:

Мы разговариваем с экипажем по этому поводу. Подбадриваем друг друга, что вот, надо постараться, выложиться на все 100%. Может быть, даже на 110%.