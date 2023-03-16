Белоруски завоевали семь наград на турнире по лёгкой атлетике в Иране

Новости Беларуси. В рамках спортивно-культурного фестиваля «Наврузкие игры», которые завершились в Иране, состоялся легкоатлетический турнир с участием семи стран, в числе которых была и Беларусь. Для наших спортсменов это был первый международный старт в нынешнем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш квинтет девушек выступал в беговых дисциплинах и смог завоевать семь наград, три из которых наивысшей пробы. Золото на счету Ольги Немогай и Янины Луценко. Сегодня наша команда вернулась на родину. В Национальном аэропорту девушек встречали представители Федерации, тренеры, друзья и наша съемочная группа.

Янина Луценко, победительница турнира:

Этот старт, можно сказать, был спонтанным. О нем узнали за пару недель, прямо перед чемпионатом. И решение было принято тоже за пару дней, ехать или нет. Понятно, что каких-то глобальных целей мы на него не ставили, потому что конец сезона. Просто хотелось выступить на своем уровне и показать достойный результат. То, что я одержала победу, я очень довольна. Это мой первый крупный международный старт.

Ольга Немогай, победительница турнира:

Было очень интересно окунуться в атмосферу и культуру этой страны. Совсем все по-новому. Я довольна, что два первых места. И все девчонки, вся команда, мы достойно представили свою страну. И мне кажется, достойно все выступили.