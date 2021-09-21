Илья Ивашко с победы стартовал на турнире ATP в Нур-Султане

Новости Беларуси. Илья Ивашко с победы стартовал на турнире серии ATP-250 в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче первого круга земляк в двухсетовой игре победил представителя Швеции.
Новости Беларуси. Илья Ивашко с победы стартовал на турнире серии ATP-250 в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче первого круга земляк в двухсетовой игре победил представителя Швеции.
Итоговый счет противостояния – 6:2, 6:4. Напомним, что ранее стали известны обновленные рейтинги ATP. Ивашко занял рекордное для себя 52-е место. Егор Герасимов расположился на 97-й строчке.