Белоруска Юлия Готовко вышла во второй круг теннисного турнира в Люксембурге

Юлия Готовко вышла во второй круг теннисного турнира категории ITF 40 в Люксембурге. В дебютном поединке наша спортсменка прошла француженку Амандин Монно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет – 7:5, 6:4. Следующая оппонентка куда более сложная. Это датчанка Клара Таусон. В мировом рейтинге она находится в первой сотне, а на данном старте является первой ракеткой. Нужно отметить, что нынешние состязания стали первыми для Готовко. Она не выходила на корт более трех месяцев.