Прямой эфир

Белоруска Юлия Готовко вышла во второй круг теннисного турнира в Люксембурге

16 ноября 2023 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Готовко вышла во второй круг теннисного турнира категории ITF 40 в Люксембурге. В дебютном поединке наша спортсменка прошла француженку Амандин Монно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Юлия Готовко вышла во второй круг теннисного турнира в Люксембурге-1

Счет – 7:5, 6:4. Следующая оппонентка куда более сложная. Это датчанка Клара Таусон. В мировом рейтинге она находится в первой сотне, а на данном старте является первой ракеткой. Нужно отметить, что нынешние состязания стали первыми для Готовко. Она не выходила на корт более трех месяцев.

# Теннис # Юлия Готовко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Три белоруски не смогли продвинуться дальше по турнирной сетке на чемпионате мира по боксу
16 ноября 2023 12:54

Три белоруски не смогли продвинуться дальше по турнирной сетке на чемпионате мира по боксу

«Лида» обыграла «Витебск» в матче ЧБ по хоккею
16 ноября 2023 12:52

«Лида» обыграла «Витебск» в матче ЧБ по хоккею

Хоккеиста минского «Динамо» Романа Горбунова вывели из списка травмированных
16 ноября 2023 12:49

Хоккеиста минского «Динамо» Романа Горбунова вывели из списка травмированных