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Белоруска Юлия Апанасович одержала вторую победу на ЧМ по боксу среди женщин

20 марта 2023 12:00
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Юлия Апанасович одержала вторую победу на чемпионате мира по боксу среди женщин. Турнир набирает ход в Индии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Юлия Апанасович одержала вторую победу на ЧМ по боксу среди женщин-1

Белоруска выходила в ринг в утренней сессии и сумела победить соперницу. Правда, противостояние с представительницей Узбекистана получилось весьма боевым. Судьи были неоднозначны в своих оценках. Однако в итоге вверх поднялась рука нашей спортсменки. В вечерней сессии будем переживать за Алину Вебер.

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# Мировой бокс # Юлия Апанасович # Алина Вебер # Фотофакт

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