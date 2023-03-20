Белоруска Юлия Апанасович одержала вторую победу на ЧМ по боксу среди женщин

Юлия Апанасович одержала вторую победу на чемпионате мира по боксу среди женщин. Турнир набирает ход в Индии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска выходила в ринг в утренней сессии и сумела победить соперницу. Правда, противостояние с представительницей Узбекистана получилось весьма боевым. Судьи были неоднозначны в своих оценках. Однако в итоге вверх поднялась рука нашей спортсменки. В вечерней сессии будем переживать за Алину Вебер.