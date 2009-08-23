Белоруска Мелита Станюта выиграла 1 серебряную и 4 бронзовые медали

Награды были завоёваны на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Минске.

Помимо третьего места в многоборье, завоеванного 22 августа, наша соотечественница выиграла сегодня еще 4 награды в отдельных видах упражнений.

В композиции со скакалкой Мелита Станюта взошла на 2-ю ступень пьедестала, набрав 27,400 балла. Золото здесь досталось олимпийской чемпионке Пекина-2008 Евгении Канаевой (28,800). К слову, Евгения Канаева собрала всё золото минского турнира. Ей не было равных также в многоборье (114,650) и упражнениях со скакалкой (28,800), обручем (28,675), мячом (28,050) и лентой (28,550). А Мелита Станюта завоевала ещё три бронзы – с обручем (27,600), мячом (27,275) и лентой (27,650).

В финальных соревнованиях в отдельных видах выступали еще две белорусские гимнастки. Любовь Черкашина заняла 4-е место в упражнениях с обручем и мячом, а также стала 6-й в композиции с лентой. А Светлана Рудалова заняла 4-е место в упражнении со скакалкой. Как уже сообщалось, в многоборье Черкашина стала 6-й, Рудалова – 8-й, а ещё одна белоруска Александра Осипова обосновалась на 14-й строке среди 29 участниц и в финальные соревнования не попала.

Напомним, что в финале групповых упражнений белорусская команда выиграла бронзу и серебро. В упражнении с 5 обручами наша дружина в составе Анастасии Иваньковой, Алеси Бабушкиной, Ксении Санкович, Алины Тумилович, Дины Гайтюкевич и Марины Гончаровой набрала третью сумму баллов – 26,600. Победила же российская дружина – 27,550 балла, вторыми стали итальянки – 26,800.

В финале упражнений с 3 лентами и 2 скакалками белоруски стали вторыми – 27,450 балла. Золото здесь также досталось команде России – 27,600, бронзу завоевали итальянки – 26,400.

В многоборье групповых упражнений по сумме двух упражнений (5 обручей + 2 скакалки и 3 ленты) белорусская дружина стала лучшей – 54,650 балла (27,200+27,450). Вторыми были итальянки – 52,650 (26,200+26,450), третьей стала российская дружина – 52,150 (25,950+26,200), сообщает БЕЛТА.