Белоруска Мария Шканова победила в 3-м этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Белорусская спортсменка Мария Шканова продолжила успешное выступление на очередном этапе Кубка России по горнолыжному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3-й этап принимает российский город Полярные Зори. Мария Шканова в слаломе была вне конкуренции в двух заездах, показала лучшее время и стала победительницей соревнований. Россиянка Виталина Гирина – серебряный призер, а ее соотечественница Екатерина Ткаченко выиграла бронзу.