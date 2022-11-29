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Белоруска Мария Шканова победила в 3-м этапе Кубка России по горнолыжному спорту

29 ноября 2022 18:31
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Белорусская спортсменка Мария Шканова продолжила успешное выступление на очередном этапе Кубка России по горнолыжному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белоруска Мария Шканова победила в 3-м этапе Кубка России по горнолыжному спорту-1

3-й этап принимает российский город Полярные Зори. Мария Шканова в слаломе была вне конкуренции в двух заездах, показала лучшее время и стала победительницей соревнований. Россиянка Виталина Гирина – серебряный призер, а ее соотечественница Екатерина Ткаченко выиграла бронзу.  

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# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Екатерина Ткаченко # Виталина Гирина # Фотофакт

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