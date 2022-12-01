Белоруска Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Рио-де-Жанейро с призовым фондом 60 000 долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/8 финала наша соотечественница переиграла представительницу Португалии Франциску Жорже – 5:7, 6:4, 6:3. За выход в полуфинал белоруска сразится с испанкой Ивонн Кабайе-Реймерс.