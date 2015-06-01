Белоруска Ирина Просенцова стала чемпионкой среди юниоров на ЧЕ-2015 по современному пятиборью

Новости Беларуси. 31 мая в болгарской Софии завершился чемпионат Европы среди юниоров по современному пятиборью, на котором белорусы завоевали три медали, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Уже сегодня наши спортсмены вернулись домой.

На прошедшем турнире белорусский дуэт в лице Ильи Полозкова и Кирилла Касьяника стал третьим в мужской эстафете. Также бронзу Кирилл Касьяник завоевал в личных состязаниях.

А белорусская пятиборка Ирина Просенцова приехала домой с титулом чемпионки Европы в индивидуальных состязаниях.

Ирина Просенцова, чемпионка Европы по современному пятиборью среди юниоров:

Я очень довольна своим выступлением. За день своего выступления, финала я прошла через сильную моральную усталость, потому что было сильное давление и проблемы с конем. Поэтому я не думала, что смогу достичь именно победы в этой упорной борьбе.