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Белоруска Ирина Курочкина второй раз стала чемпионкой Европы по борьбе

24 апреля 2021 18:58
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Новости Беларуси. В Польше продолжается чемпионат Европы по борьбе. В копилке нашей команды есть первые медали. Ирина Курочкина, которая выступает в весе до 57 килограммов, стала лучшей на континенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Ирина Курочкина второй раз стала чемпионкой Европы по борьбе-1

Белоруска в финальной схватке была сильнее хозяйки соревнований Ангелины Лысак – 15:4. Таким образом Ирина становится двукратной чемпионкой Европы. Ранее золото она завоевала три года назад.

Белоруска Ирина Курочкина второй раз стала чемпионкой Европы по борьбе-4

У женщин порадовала и еще одна белоруска – Вероника Иванова. В весе до 62 килограммов она взяла бронзу. В медальной схватке наша спортсменка была сильнее серебряного призера Олимпийских игр в Рио россиянки Валерии Кобловой-Жолобовой.

Белоруска Ирина Курочкина второй раз стала чемпионкой Европы по борьбе-7

24 апреля в борьбу за медали вступили представители греко-римского стиля. Белорус Кирилл Маскевич поспорит за золото континентального форума с сербским атлетом Зурабом Датунашвили.

# Борьба # Ирина Курочкина # Ангелина Лысак # Вероника Иванова # Валерия Коблова-Жолобова # Кирилл Маскевич # Зураб Датунашвили # Фотофакт

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