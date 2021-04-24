Белоруска Ирина Курочкина второй раз стала чемпионкой Европы по борьбе

Новости Беларуси. В Польше продолжается чемпионат Европы по борьбе. В копилке нашей команды есть первые медали. Ирина Курочкина, которая выступает в весе до 57 килограммов, стала лучшей на континенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Польше продолжается чемпионат Европы по борьбе. В копилке нашей команды есть первые медали. Ирина Курочкина, которая выступает в весе до 57 килограммов, стала лучшей на континенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска в финальной схватке была сильнее хозяйки соревнований Ангелины Лысак – 15:4. Таким образом Ирина становится двукратной чемпионкой Европы. Ранее золото она завоевала три года назад.
У женщин порадовала и еще одна белоруска – Вероника Иванова. В весе до 62 килограммов она взяла бронзу. В медальной схватке наша спортсменка была сильнее серебряного призера Олимпийских игр в Рио россиянки Валерии Кобловой-Жолобовой.
24 апреля в борьбу за медали вступили представители греко-римского стиля. Белорус Кирилл Маскевич поспорит за золото континентального форума с сербским атлетом Зурабом Датунашвили.