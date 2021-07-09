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Белоруска Алеся Мокрицкая завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках

09 июля 2021 14:33
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Новости Беларуси. В Варшаве продолжается этап Кубка мира по фехтованию на колясках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Алеся Мокрицкая завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках-1

Белорусы здорово начали. Участница Паралимпийских игр в Рио и Лондоне Алеся Мокрицкая в упражнении со шпагой в финальном поединке смогла вырвать победу у украинской спортсменки Алены Федоты (14:12) и положила в актив нашей команды первое золото.

Всего за награды континентального первенства спорят более 250 участников из 34 стран.

# Фехтование # Алеся Мокрицкая # Алена Федота # Фотофакт

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