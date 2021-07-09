Белоруска Алеся Мокрицкая завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках

Новости Беларуси. В Варшаве продолжается этап Кубка мира по фехтованию на колясках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы здорово начали. Участница Паралимпийских игр в Рио и Лондоне Алеся Мокрицкая в упражнении со шпагой в финальном поединке смогла вырвать победу у украинской спортсменки Алены Федоты (14:12) и положила в актив нашей команды первое золото.

Всего за награды континентального первенства спорят более 250 участников из 34 стран.