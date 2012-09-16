Игорь Бокий: как попал в спорт, чем живет и к чему стремится пятикратный чемпион Паралимпиады-2012

Новости Беларуси. Игорь Бокий – главная сенсация Паралимпиады в Лондоне. Из британской столицы белорусский пловец на неделе вернулся с шестью медалями. И пять из них высшей пробы. И это не считая мировых рекордов, которые Игорь тоже поставил во время лондоских заплывов.

Медальную копилку страны Игорь Бокий начинает пополнять со старта. В своем первом заплыве, на своей первой Олимпиаде – он лучший в дистанции 100 метров, на следующий день – лидер на маршруте вдвое короче, на завтра за стометровку вольным стилем снова пополняет золотую коллекцию! Путь в четыре раза длиннее 18-летний белорус вновь преодолевает первым! Еще несколько дней спустя в комплексном плавании он – чемпион и мировой рекордсмен. Пять золотых и одна серебряная. Что-то около 2,5 килограмм драгоценных металлов. Выигрыш его одного весомее наград всей сборной разом взятой.

Едва ступив на белорусскую землю, Игорь Бокий попадает в эпицентр репортерского интереса. Теперь в расписании спортсмена вместо положенного отдыха – встречи, съемки и интервью.

Игорь Бокий, пятикратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне:

Растерзали – это мягко сказано. Думал, приеду, встретят в аэропорту, дам пару интервью и буду жить спокойно. Не получается.

Пятикратный чемпион показывает свою альма-матер. В бассейне в Бобруйске он тренируется с самого детства. Его победу здесь воспринимают как всеобщую.

Местный инструктор по плаванию тоже рад за коллегу по дорожке, но явно не ожидал такого внимания прессы.

График чемпиона – это две тренировки каждый день шесть раз в неделю. И так уже 13 лет. Если суммировать время, проведенное в воде, получится что-то около двух лет. Человек-амфибия показывает: именно эта дорожка привела его к мировым рекордам, и даже в райцентре можно вырастить олимпийского чемпиона.

Игорь Бокий, пятикратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне:

Здесь длина дорожек такая же – 50 метров. Тут, допустим, нет для подготовки младшего поколения маленького бассейна и бортики высоковаты.

Зато будущие чемпионы занимаются на одной воде с настоящими. На сборы сюда приезжает вся национальная команда. Сам Игорь в спортивную жизнь в прямом смысле окунулся в шесть лет. Именно в таком возрасте родители привели его в бассейн. Говорят, чтоб дисциплинировать. Уж слишком непоседливым был мальчишка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Бокий, пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2012:

Когда мама первый раз вела, я от нее убегал по дороге. Не очень хотел заниматься. Но потом втянулся.

Елена Бокая, мама Игоря Бокого:

Он был шустрый очень, энергию куда-то надо девать, в правильное русло.

Проблемы со зрением, а именно поэтому Игорь выступает на Паралимпиаде, начались с раннего детства. Категория Б-З (в ней соревнуются слабовидящие атлеты, но подсказки тренеров им не требуются) позволяет выступать и наравне со здоровыми спортсменами. Поэтому в планах юного чемпиона – сразиться с самим Майклом Фелпсом, а через четыре года привезти медаль с олимпиады в Рио. В тандеме с нынешним тренером – задача вполне достижимая.

Игорь Бокий, пятикратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне:

Иногда он делает такие тренировки, программы, по которым тренируется Фелпс. Очень хотелось бы побороться с ним на одной дорожке и составить конкуренцию. Буду готовиться, буду стараться, чтобы отобраться на здоровую олимпиаду в Рио.

Восьмилетний Женя Бокий пошел по стопам Игоря. Тренеры констатируют: задатки у юного пловца еще лучше чем у брата-чемпиона.

Со своим братом во время подготовки к Олимпиаде Игорь Бокий общался редко. Теперь наверстывает. В квартире чемпиона нет ни одной люстры! Драки подушками, часто плачевно, сказываются на предметах интерьера.

Более безопасное увлечение пловца – фотография. Много снимков привез из олимпийского Лондона. Кроме того Игорь Бокий – студент 1 курса БГУ по специальности Логистика. Эту сферу в Беларуси он считает одной из самых перспективных.

Пятикратному чемпиону уже сегодня предлагают защищать цвета флагов других государств, но спортивную прописку олимпиец менять не собирается.

Игорь Бокий, пятикратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне:

Я хотел бы продолжать выступать за свою страну.

Я чувствовал гордость за то, что я представляю свою страну. Я хорошо выступил. Я готов был все время вставать на пьедестал и слушать гимн.

Впереди у чемпиона – заслуженный отдых. Поэтому выверенное до каждой калории меню ненадолго променяет на домашнюю гастрономию собственного приготовления.

Елена Бокая, мама Игоря Бокого:

Картошку с грибами часто готовит, когда мы задерживаемся Я, замуж вышла, но не могла тонкие блины печь, а он наловчился.

Точно так же наловчился Игорь и добывать «золото» для всей страны. Обещает: не последнее. Ведь в рецепте его блюда высшей пробы – воля, упорство и трудолюбие.