Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, отмечает 75-летие

16 сентября 75 лет исполнилось олимпийскому чемпиону Александру Медведю. Спортсмена поздравил президент Беларуси.

Спортивная карьера известного борца вольного стиля Александра Медведя началась в 1961 году. Тогда он громко заявил о себе, выиграв чемпионат СССР. Далее последовала череда блестящих побед. Спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, семикратным чемпионом мира, и четыре раза выигрывал первенство Европы.

В эти дни в Минске проходит международный турнир на призы Александра Медведя. Накануне в столице в честь 75-летия легендарного спортсмена открылся центр борьбы. Там можно увидеть и музейную экспозицию, посвященную историям побед белорусских борцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.