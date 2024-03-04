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Белорус Иван Кульбаков признан игроком дня в КХЛ

04 марта 2024 13:50
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Лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге признан белорус Иван Кульбаков. Он самоотверженно действовал в воротах нижегородского «Торпедо» в противостоянии с питерским СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Иван Кульбаков признан игроком дня в КХЛ-1

За матч голкипер отбил 64 броска. Это личный рекорд. А по сумме двух дуэлей Кульбаков имеет 95,5 % отраженных выстрелов. Счет в серии стал равным – 1:1. Третья дуэль пройдет 5 марта на площадке «Торпедо».

# Хоккей # Иван Кульбаков

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