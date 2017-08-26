20 тур «Беларусбанк – высшей лиги» продолжился 26 августа тремя схватками

Для него это взятие ворот стало дебютным в футболке «сахарников».

Новости Беларуси. В Слуцке одноименный клуб одолел «Гомель» благодаря единственному голу Мурата Хотова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чуть позже миром разошлись «Витебск» и «Неман» – 2:2.

А в Минске на улице Маяковского финишировала дуэль «Ислочи» и ФК «Минск». Обилием голевых моментов данное противостояние не порадовало. Как итог – нулевая ничья. Кстати, это первый мир, подписанный командами в истории очных поединков.