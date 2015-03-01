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Белорус Денис Осипов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах

01 марта 2015 14:09
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Новости Беларуси. Спортивное воскресенье в Раубичах. Сегодня, 1 марта, на домашнем, заключительном этапе Кубка мира по лыжной акробатике белорус Денис Осипов завоевал бронзу. Это его первая медаль в сезоне.

В Раубичах соревновались представители Беларуси, Китая, США, Канады, России, Австралии, Швейцарии, Украины и Казахстана. Борьба разворачивалась за Малый хрустальный глобус.

Белорусская команда выступала в обновлённом составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самой успешной среди женщин была Анна Гуськова. Она замкнула шестёрку участниц суперфинала.

# Кубок мира по фристайлу

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