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Олимпийские дни молодежи и Открытого кубка Белорусского союза конькобежцев принимает в эти дни «Минск-Арена»

28 февраля 2015 18:32
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Новости Беларуси. Зиме конец, а вот скользить по конькобежной дорожке самое время. «Минск-Арена» принимает Олимпийские дни молодежи, где подрастающее поколение выясняет, кто на льду самый быстрый, рассказали в программе СТВ-Спорт.

Параллельно с этими соревнованиями проходит финал Открытого кубка Белорусского союза конькобежцев.

Помимо представителей столицы, в турнире были заявлены и участники  из Витебской и Могилевской областей, где этот вид спорта весьма популярен.   А проведение  в Минске  двух соревнований одновременно не случайно. 

В декабре «Минск- Арена» уже принимала этап Кубка мира по конькобежному спорту. Тем самым доказала, что в столице созданы все условия для тренировок  и проведения массовых соревнований.

Однако, вопреки ожиданиям, болельщики этого не оценили. И трибуны пустуют. Но организаторы соревнований надеются, что это   поправимо.

# Зимние виды спорта

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