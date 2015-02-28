Олимпийские дни молодежи и Открытого кубка Белорусского союза конькобежцев принимает в эти дни «Минск-Арена»

Новости Беларуси. Зиме конец, а вот скользить по конькобежной дорожке самое время. «Минск-Арена» принимает Олимпийские дни молодежи, где подрастающее поколение выясняет, кто на льду самый быстрый, рассказали в программе СТВ-Спорт.

Параллельно с этими соревнованиями проходит финал Открытого кубка Белорусского союза конькобежцев.

Помимо представителей столицы, в турнире были заявлены и участники из Витебской и Могилевской областей, где этот вид спорта весьма популярен. А проведение в Минске двух соревнований одновременно не случайно.

В декабре «Минск- Арена» уже принимала этап Кубка мира по конькобежному спорту. Тем самым доказала, что в столице созданы все условия для тренировок и проведения массовых соревнований.

Однако, вопреки ожиданиям, болельщики этого не оценили. И трибуны пустуют. Но организаторы соревнований надеются, что это поправимо.