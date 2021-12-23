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Беларусь стала третьей в командном зачёте чемпионата мира по муай-тай. Спортсменов поздравили в Минспорта

23 декабря 2021 20:47
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Новости Беларуси. В Минспорта чествовали сборную Беларуси по муай-тай. Наша дружина на чемпионате мира показала весьма приличный результат, став третьей в командном зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Беларусь стала третьей в командном зачёте чемпионата мира по муай-тай. Спортсменов поздравили в Минспорта-1

Отечественные файтеры давно приучили, что с ними на ринге нужно считаться. Редко кто возвращается со старта с пустыми руками. Вот и нынче белорусы продемонстрировали мощь. На счету бойцов – россыпь наград разного достоинства. Причем преуспел как костяк сборной, так и подрастающее поколение. Всего же в 2021 году представители этого вида спорта целых 70 раз поднимались на пьедестал почета. И что приятно, этот результат не остался незамеченным.  

Беларусь стала третьей в командном зачёте чемпионата мира по муай-тай. Спортсменов поздравили в Минспорта-4

Дарья Белькова, серебряный призер чемпионата мира по муай-тай:  
Несомненно, когда приезжаешь с медалью, все тебя начинают узнавать. Цветы кругом. Это очень приятно. И, конечно, каждый раз хочется приезжать, чтобы тебя так встречали, приглашали, брали интервью. Это очень приятно на самом деле.  

Виталий Тишуров о выступлении белорусов на ЧМ по муай-тай – читайте здесь.  

# Тайский бокс # Дарья Белькова # Фотофакт

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