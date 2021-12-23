Беларусь стала третьей в командном зачёте чемпионата мира по муай-тай. Спортсменов поздравили в Минспорта

Новости Беларуси. В Минспорта чествовали сборную Беларуси по муай-тай. Наша дружина на чемпионате мира показала весьма приличный результат, став третьей в командном зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественные файтеры давно приучили, что с ними на ринге нужно считаться. Редко кто возвращается со старта с пустыми руками. Вот и нынче белорусы продемонстрировали мощь. На счету бойцов – россыпь наград разного достоинства. Причем преуспел как костяк сборной, так и подрастающее поколение. Всего же в 2021 году представители этого вида спорта целых 70 раз поднимались на пьедестал почета. И что приятно, этот результат не остался незамеченным.