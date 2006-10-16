Беларусь приветствует участников международного благотворительного веломарафона мира

Стартовав 16 октября из Бреста, интернациональная команда взяла курс на город Кобрин. Двенадцатый по счету велопробег российских энтузиастов приурочен к 20-летию чернобыльской трагедии.За шесть месяцев пути марафонцы охватили территории 26 европейских стран. По пути к велосипедистам присоединялись люди разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Главная задача веломарафонцев - объединить людей планеты в их стремлении к дружбе, милосердию, экологической чистоте земного шара. На протяжении текущей недели участники велопробега проедут по дорогам Беларуси. Финишируют в конце октября там же откуда и стартовали - на Красной площади в Москве.