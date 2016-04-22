Беларусь получила наивысшую оценку готовности от инспекционной комиссии Генеральной Ассамблеи ЕОК

Новости Беларуси. Беларусь получила наивысшую оценку готовности от инспекционной комиссии Генеральной Ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

Главы континентальных НОКов соберутся в Минске 20-22 октября 2016 года. Среди прочих почетных гостей ожидается президент МОК Томас Бах и Патрик Хикки, стоящий у руля Европейского олимпийского комитета.

22 апреля инспекционная комиссия в составе трех человек с особой тщательностью осмотрела штаб-квартиру НОК Беларуси, где пройдут основные мероприятия Ассамблеи. Гости отметили уникальность здания и стопроцентную готовность в предстоящему собранию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Джованни Де Ангелиса, член комиссии, менеджер административного отдела ЕОК:

Я приезжал к вам в Беларусь, еще когда это здание было только в стадии строительства. Но уже тогда я был уверен, что по завершении штаб-квартира НОК будет гордостью хозяев, ведь это здание как снаружи, так и изнутри выстроено по самым высоким стандартам. Мы ждем начала Ассамблеи, так как именно здесь можно провести мероприятие такого уровня. Сегодня мы прибыли с инспекцией. Должен сказать, у нас нет ни одного замечания, даем самую высокую оценку.

Анастасия Маринина, советник НОК Беларуси:

Главное действие пройдет у нас на пятом этаже в зале олимпийской славы, где расположены портреты всех наших олимпийских чемпионов, призеров Игр. То есть у зарубежных гостей, которые приедут в Минск, а ожидается более 300 делегатов, будет возможность не только познакомиться с уникальным зданием, но и с историей белорусского спорта, потому что не все знают, что у нас 222 медали на Олимпийских играх. Для многих государств это действительно шок, потому что не у всех есть 75 олимпийских чемпионов, как это есть у нас.

Инспекция состоялась в рамках заседания комиссии Европейских олимпийских комитетов по предстоящим Играм в Рио. Представители 10 национальных комитетов затронули ряд проблемных тем, в числе которых спортивные объекты олимпийской Бразилии.

Георгий Катулин, советник НОК Беларуси:

Сказать, что абсолютно все готово, нельзя. Но члены координационной комиссии, которые буквально неделю назад были там, заверили мировое сообщество, что все основные объекты, где будут проходить соревнования, будут сданы в срок и соревнования пройдут по соответствующим международным правилам.