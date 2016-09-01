Беларусь – Дания: 1 сентября в Минске сыграет самый сильный состав датской сборной

Новости Беларуси. Белорусская столица вновь в центре мирового хоккея. 1 сентября в «Минск-Арене» стартует финальный раунд олимпийской квалификации в этом виде спорта. За единственную путевку на зимние Олимпийские игры в Южной Корее наша сборная поборется с командами Словении, Дании и Польши. Первыми белорусы сразятся с дружиной Датского Королевства. Соперники скрестят клюшки в 7 вечера. Поединок обещает быть жарким. Датчане привезли в Минск самый сильный состав за всю свою историю – вместе со сборной приехали сразу восемь игроков НХЛ.

Себастьян Дам, вратарь сборной Дании по хоккею:

Это будут три очень тяжелые игры. Думаю, самым напряженным станет матч против Беларуси. Во-первых, это наша первая игра. Во-вторых, получится очень интересно, потому что против нас будет играть мой друг – вратарь Кевин Лаланд.

Матчи за путевку на Олимпиаду 2018 года продлятся до 4 сентября. Все игры пройдут на льду «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.