Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

Новости Беларуси. Владислав Логунов стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет (первенство континента проходит в Ереване), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 апреля белорус добрался до полуфинала в состязаниях рапиристов, но в схватке за выход в решающий матч уступил. Тем не менее, Логунов остается с бронзовой наградой.