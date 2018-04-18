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Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

18 апреля 2018 16:27
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Новости Беларуси. Владислав Логунов стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет (первенство континента проходит в Ереване), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию-1

17 апреля белорус добрался до полуфинала в состязаниях рапиристов, но в схватке за выход в решающий матч уступил. Тем не менее, Логунов остается с бронзовой наградой.

Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию-4

Программа индивидуальных состязаний на чемпионате Европы завершена, 18 апреля началась борьба в командном турнире.

# Фотофакт # Фехтование # Владислав Логунов

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