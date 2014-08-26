БАТЭ - «Слован» в плей-офф Лиги чемпионов 26 августа сыграют второй матч

Новости Беларуси. 20 августа, белорусский футбольный клуб БАТЭ в Словакии сыграет первый поединок в рамках плей-офф Лиги чемпионов со «Слованом».

Матч БАТЭ - «Слован» начнется в 21:45 по белорусскому времени.

Игра обещает быть напряженной. Букмекеры выводят фаворитом хозяев поля. Так, контора Bwin дает котировки на победу словаков 2.50, а на БАТЭ 2.90. William Hill также верит в словацких чемпионов, делая коэффициент на их победу 2.60, а на БАТЭ 3.00.

Однако, нужно сказать, белорусский штаб от этого хуже себя чувствовать не стал. На предматчевой пресс-конференции тренеры и футболисты рассказали, что знают: игра будет тяжелой, но шансы у команд - равны (см.видео).

Александр Ермакович, тренер БАТЭ:

Мы не считаем себя фаворитами. Мы отчетливо понимаем, что «Слован» - очень серьезный соперник, имеет богатые традиции в своей стране. Поэтому, полагаю, шансы на выход в групповой турнир Лиги чемпионов у обоих клубов одинаковые, а именно пятьдесят на пятьдесят.

Дмитрий Лихтарович, капитан БАТЭ:

Шансы команд абсолютно равные. В нашей паре трудно определить фаворита. В Братиславе нам предстоит провести тяжелейший поединок. Но мы к этому готовились - и рассчитываем на положительный результат.

Футболисты борисовского БАТЭ прибыли в Братиславу 19 августа и провели тренировку на стадионе «Пасиенки», где пройдет матч.

Рассудит встречу португальская бригада арбитров.

В составе белорусской команды есть два новичка: полузащитник Андрей Яковлев, перешедший в БАТЭ из «Слуцка», и защитник Неманья Тубич, ранее игравший в российском «Краснодаре».

Обновлено 21.08.2014

Вничью завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 2014/2015 между БАТЭ и словацким «Слованом».

1:1 - БАТЭ - «Слован»

На 44-ой минуте счет открыли борисовчане. Быстрая контратака завершилась подачей Кривца с левого фланга в штрафную и срезкой Яблонского в свои ворота. В целом БАТЭ уверенным шагом двигался к группе Лиги чемпионов на протяжени всего матча, в то время как «Слован» выглядел слегка авантюрным в своих попытках забить. Но, похоже, слишком рано белорусы почуяли вкус близкой победы. Имея возможность дожать соперника, пропустили гол на 80-ой минуте. Витек с острого угла перехитрил Филипенко и Полякова и отправил мяч в ворота борисовчан. Больше голов в матче не было. Впрочем, и 1:1 - неплохой результат, дающий хорошие шансы БАТЭ на продолжение борьбы дома.

Ответная игра назначена на 26 августа. Состоится она в Беларуси на «Борисов Арене». Рассудит встречу немецкий арбитр.

К слову, футболисты борисовского БАТЭ вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч венгерский «Дебрецен» - 3:2.