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БАТЭ проведет стартовый поединок в квалификации Лиги конференций

07 июля 2026 17:29
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Новый еврокубковый сезон для белорусских клубов стартует уже 7 июля. Первым в борьбу вступит борисовский БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша дружина проведет стартовый поединок квалификации Лиги конференций.

В гостевом противостоянии подопечные Виталия Рогожкина встретятся с албанским «Эльбасани». На внутренней арене у команды дела обстоят не лучшим образом – борисовчане занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав всего 9 очков. Тогда как соперник уступил чемпионство в Суперлиге только по дополнительным показателям. Тем не менее, команда и тренерский штаб настроены показать свой лучший футбол.

Виталий Рогожкин, главный тренер ФК БАТЭ:
У нас идет перестройка команды. Много молодых футболистов. Сейчас мы тоже работает на трансферном рынке для того, чтобы исправить эту ситуацию. На Еврокубке мы представляем свою страну и матч нам очень важен как в психологическом, так и в представлении нашей страны на евроарене. Мы уважительно относимся к любому сопернику и постараемся показать свой лучший футбол. Как говорится перед каждой игрой: шансы 50 на 50 у любого соперника.

Старт дуэли в 21:00. Ответный поединок состоится 16 июля в азербайджанском Сумгаите.

# Футбол

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