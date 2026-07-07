Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборная Англии обыграла Мексику со счетом 3:2 и прошла в следующий этап, пишет РИА Новости.

Несмотря на болельщиков-мексиканцев, которые активно пытались помешать сну англичан, пуская фейерверки и играя на барабанах около отеля, сборная Англии все же смогла одержать победу.

Один из игроков англичан получил травму, не вышел на поле. После завершения матча Джордан Хендерсон хотел перелезть через рекламные щиты к фанатам, но упал и травмировал запястье, медики вынуждены были взять носилки.

Фото: пресс-служба сборной Англии по футболу