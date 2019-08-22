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БАТЭ сыграет первый матч квалификации плей-офф ЛЕ в гостях с «Астаной»

22 августа 2019 09:29
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ 22 августа проведет первый матч квалификации плей-офф Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках – «Астана» из Казахстана. Матч пройдет в Нур-Султане. Обслуживать поединок будет украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

БАТЭ сыграет первый матч квалификации плей-офф ЛЕ в гостях с «Астаной»-1

В минувшем раунде борисовчане по сумме двух встреч переиграли боснийский «Сараево», а «Астана» довольно легко расправилась с мальтийской «Валеттой».

Казахский и белорусский клубы уже пересекались в еврокубках. В сезоне 2016/17 также в Лиге Европы и также на стадии плей-офф сильнее по итогам двух матчей оказалась «Астана».  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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