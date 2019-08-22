БАТЭ сыграет первый матч квалификации плей-офф ЛЕ в гостях с «Астаной»

В соперниках – «Астана» из Казахстана. Матч пройдет в Нур-Султане. Обслуживать поединок будет украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

В минувшем раунде борисовчане по сумме двух встреч переиграли боснийский «Сараево», а «Астана» довольно легко расправилась с мальтийской «Валеттой».

Казахский и белорусский клубы уже пересекались в еврокубках. В сезоне 2016/17 также в Лиге Европы и также на стадии плей-офф сильнее по итогам двух матчей оказалась «Астана».