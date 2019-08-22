Игорь Хмельков об организации ЧЕ по летнему биатлону: «Мы готовы уже приступить к работе»

22 августа прошли официальные тренировки. С 10:30 примерялись к трассе юниоры, с 12:30 вышли и взрослые спортсмены.

Новости Беларуси. «Раубичи» готовы принять чемпионат мира по летнему биатлону. Первые гонки пройдут уже 23 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также сегодня состоится жеребьевка суперспринта. Это новая биатлонная дисциплина, которая еще не была опробована на крупных международных соревнованиях. Гонка состоит из двух этапов: квалификация во всех возрастных категориях пройдет завтра в первой половине дня, после обеда пройдут финалы.

Ожидается, что участие в летнем чемпионате мира примут более 250 биатлонистов из 27 стран.