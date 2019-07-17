Владимир Копытов: «Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат»

Новости Беларуси. Удачными Европейские игры оказались для борцов греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Три награды по итогам соревнований: золото, серебро и бронза. Сейчас ребята готовятся к чемпионату мира, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Турнир примет Нур-Султан в сентябре. В каждом виде борьбы на главных играх четырехлетия спортсмены оспаривают шесть комплектов наград. Тренерский штаб нашей команды делает ставки на четыре весовые категории как в завоевании олимпийских пропусков, так и медалей.

Владимир Копытов, главный тренер Беларуси по греко-римской борьбе:

Хочется верить, что у нас все шесть смогут бороться за эти лицензии. Реально если так, я думаю, что четыре – это было бы здорово. Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат. Очень много соперников, которые здесь не боролись – Азия, те же Америка и Африка. У нас конкуренция очень серьезная, поэтому никакой звездной болезни по выводам этих Игр европейских у наших ребят не будет.