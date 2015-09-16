БАТЭ и «Динамо» в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С кем предстоит сразиться борисовчанам и минчанам?

Цветами немецкого «Байера» являются черный и красный, а эмблемой – крест, красующийся на футболках игроков и показывающий их принадлежность к фармацевтическому концерну «Байер». В Леверкузене самая большая фабрика по производству таблеток. К слову, именно там и придумали аспирин. Из-за своего «аптечного» происхождения футболисты «Байера» имеет прозвище «аспириновые».

С «Барселоной» белорусские клубы уже имели дело. В 2011 году БАТЭ попал с каталонцами в одну группу. В домашнем матче на просьбу одного из молодых игроков БАТЭ обменяться футболками уже тогда великий Лионель Месси ответил отказом. Для белорусов Месси не пожалел лишь голов: «желто-синие» в двух матчах проиграли испанским звездам с общим счетом 0:9.

В составе «Ромы» с 1992 года играет легендарный Франческо Тотти, который является живым символом клуба. В момент первой игры против БАТЭ Тотти уже исполнится 39 лет. Не так давно Франческо удивил весь, и не только футбольный, мир: после забитого мяча в «Дербиделлакапитале» против «Лацио» Тотти сделал селфи. Это стало таким хитом, что подобным образом можно праздновать голы в известном футбольном симуляторе.

«Рапид» – самый титулованный клуб Австрии. Но ему принадлежит другое уникальное достижение. Это единственный не немецкий клуб, который выигрывал чемпионат Германии. В годы Второй мировой войны «бело-зеленые» принимали участие в Объединенном турнире и в 1941 году стали чемпионом Германии.

«Вильярреал» имеет прозвище «желтая субмарина». В 2006 году болельщики клуба добивались, чтобы подводная лодка испанского флота S-63 длиной в 58 метров была установлена в центре их городка на специальном постаменте как великий символ местной футбольной культуры. В вежливом письменном отказе флот Испании назвал эту идею «совершенно абсурдной» и «не вписывающейся ни в какие рамки».

С «Викторией» белорусские клубы уже встречались: БАТЭ в тот же год, когда разгромно уступал «Барселоне», играл в группе и с пльзеньской «Викторией». «Виктория», завоевав чемпионство в 2015 году, этот триумф посвятила игроку команды 35-летнему Мариану Чишовски, которому в январе 2015 года диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Для борьбы с этой болезнью и придумали «Ice Bucket Challenge». «Я сильный человек, но не смог сдержать слез из-за Мариана. Я ждал титул 32 года, но я бы обменял его за здоровье Чишовски», – сказал тогдашний главный тренер «Виктории» Мирослав Коубек.