Что показал раненный еврокубковой неудачей солигорский «Шахтер» в противостоянии с минским «Лучом»?

Столичный «Луч» в первой лиге чемпионата Беларуси за 4 стартовых тура избавился от 10-очкового пассива, полученного за договорные матчи, и стремительно поднимался вверх по турнирной таблице, если бы не минус, минчане сейчас шли бы на втором месте. Но в последнее время команда Ивана Биончика притормозила, угодив в ничейное русло и уже три матча кряду никак не может из него выбраться. Сенсационная победа над Шахтером в кубковом матче 1/16-й финала была бы отличным подарком болельщикам, но нынешний лидер высшей лиги, уязвленный поражением и вылетом из квалификации Лиги Европы, как раненый зверь, крайне опасный оппонент. Позволить себе еще один прокол горняки попросту не могли. В спокойном темпе, раскачавшись к 37-й минуте, Дражен Багарич открыл счет. Затем Николай Януш удовлетворил просьбы своих фанатов забить побольше и оформил дубль. А во второй половине солигорчане почувствовали себя настолько уверенно, что могли позволить голы-красавцы пяткой, подобным эксклюзивом на 68-й минуте отличился Багарич.

Дражен Багарич, игрок ФК «Шахтер» (Солигорск):

Сергей Матвейчик – отличный ассистент, он проделал всю работу, мне оставалось самое легкое. Мы провели весь матч в своем темпе, очевидно выглядели лучше соперника, после того, как забили трижды в конце первого тайма, стало еще проще.

На исходе матча «Луч» все же размочил сухой счет, Булойчик поразил ворота горняков. Но почти тут же Эдгар Олехнович вернул крупный перевес желто-черных. 5:1 – «Шахтер» уверенно шагает в 1/8 финала Кубка.