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Виктория Азаренко, уступив второй ракетке мира, покидает Уимблдон

10 июля 2017 19:47
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко завершила выступление на Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/8 финала белоруска встречалась со второй ракеткой планеты, румынкой Симоной Халеп.

Первый сет длился  почти час и завершился на тай-брейке, увы, не в пользу белоруски.

Виктория Азаренко, уступив второй ракетке мира, покидает Уимблдон-1

Во второй партии справится с быстрой и мощной Халеп Азаренко не удалось.

Очень быстро румынка повела 5:0.

Белоруска взяла два гейма, но на большее сил не хватило. Симона Халеб сильнее в двух сетах: 7:6, 6:2. Кстати, после этой победы румынская теннисистка поднимается в новом рейтинге WTA на первое место.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт # Симона Халеп

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