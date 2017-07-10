Виктория Азаренко, уступив второй ракетке мира, покидает Уимблдон

Первый сет длился почти час и завершился на тай-брейке, увы, не в пользу белоруски.

В 1/8 финала белоруска встречалась со второй ракеткой планеты, румынкой Симоной Халеп.

Во второй партии справится с быстрой и мощной Халеп Азаренко не удалось.

Очень быстро румынка повела 5:0.

Белоруска взяла два гейма, но на большее сил не хватило. Симона Халеб сильнее в двух сетах: 7:6, 6:2. Кстати, после этой победы румынская теннисистка поднимается в новом рейтинге WTA на первое место.