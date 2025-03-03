Илья Протас забросил очередную шайбу в чемпионате юниорской лиги Онтарио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда белорусского нападающего «Виндзор» на выезде уступила «Оттаве» со счетом 4:5. В составе гостей в концовке матча Илья отметился голом. Протас также четыре раза бросил по воротам, выиграл два вбрасывания и закончил матч с показателем полезности +1. Наш форвард был признан третьей звездой встречи.

Отметим, «Виндзор» занимает 2-е место в Западной конференции и уже гарантировали себе выход в плей-офф.