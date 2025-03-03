Хоккеисты минского «Динамо» на домашнем льду обыграли питерский СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Со старта наши парни завладели инициативой и уже к шестой минуты вели с преимуществом в две шайбы. Сначала Крис Тирни вывел минчан вперед, а затем Вадим Шипачев упрочил положение белорусской дружины. Оба раза наши хоккеисты реализовали большинство. Во второй двадцатиминутке гости сократили отставание. Заключительная треть, несмотря на серьезное давление армейцев, осталась безголевой. Финальный счет – 2:1 в пользу «Динамо». Эта победа стала для столичного клуба шестой подряд, «зубры» поднялись на пятое место в таблице Западной конференции. Уже 3 марта подопечные Дмитрия Квартальнова вновь выйдут на лед «Минск-Арены», где примут «Куньлунь», который идет девятым и все еще сохраняет теоретические шансы на плей-офф.